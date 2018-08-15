Ким Чен Ын поздравил Путина с годовщиной освобождения Кореи от японского господства

Лидер КНДР Ким ЧЕн Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму в связи с 73-й годовщиной освобождения Кореи от японского господства, передает РИА «Новости».

В поздравлении Ким Чен Ын тепло поприветствовал президента и граждан «дружественной» страны, а также пожелал Путину «еще больших успехов в ответственной работе по построению могущественной России».

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«Традиция того, что граждане обеих наших стран ежедневно сражались плечом к плечу против общего врага в тяжелой войне — это крепчайшая основа дружественных отношений между КНДР и Россией, которая становится движущей силой для дальнейшем развитии в соответствии с требованиями новой эпохи двухсторонних отношений», — говорится в телеграмме.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что он заручился поддержкой российского лидера Владимира Путина в решении кризиса на Корейском полуострове.