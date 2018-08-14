Советник Трампа встретится в Женеве с представителями России и Украины

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон проведет переговоры с представителями России, Украины и Израиля на следующей неделе в Женеве. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря, Болтон проведет встречу с российским коллегой «в продолжение» июльского саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, что Болтон встретится с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым до конца лета. При этом точная дата переговоров остается неизвестной.