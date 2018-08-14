Губернатор Огайо ответил на критику Трампа гифкой со смеющимся Путиным

Губернатор штата Огайо Джон Кейсик в ответ на критику американского президента Дональда Трампа в твиттере опубликовал в комментариях gif-изображение со смеющимся российским лидером Владимиром Путиным.

В своем аккаунте в твиттере Трамп опубликовал запись, в которой упрекнул Кейсика в поддержке республиканца Троя Бальдерсона. Поддержка Кейсика, по мнению американского президента, только вредит Бальдерсону.

Реклама

«Очень непопулярный губернатор Огайо (и провалившийся кандидат в президенты) Джон Кейсик подпортил недавнюю победу Троя Бальдерсона, подрывая энтузиазм в отношении этого прекрасного кандидата», — написал Трамп.

В ответ на критику президента Кейсик опубликовал в комментариях gif-изображение со смеющимся Путиным, не сопроводив публикацию текстовым пояснением.

Ранее сообщалось, что американские СМИ составили рейтинг придуманных Трампом оскорблений, куда вошел и губернатор Огайо.