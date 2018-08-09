Макрон решил обсудить Сенцова с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Отмечается, что речь будет идти об украинском режиссере Олеге Сенцове, который был осужден в России за подготовку терактов в Крыму. С мая 2018 года Сенцов объявил голодовку. Сестра режиссера Наталья Каплан заявляла, что его состояние «катастрофически плохое».

Ранее сообщалось, что в Кремле получили письмо матери Олега Сенцова с просьбой о помиловании, однако реакция на него поак не известна.