В Кремле отреагировали на новые антироссийские санкции США

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что российская сторона считает неприемлемой «увязку» новых санкций со стороны США с делом Скрипалей. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, Россия решительным образом отвергает обвинения в своей причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Он заметил, что ответ Великобритании по поводу совместного расследования инцидента так и не был получен.

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«И подобные рестрикции, собственно как и те, которые были приняты американской стороной заранее, в нашем понимании и по нашему убеждению являются абсолютно незаконными и не соответствующими международному прав», — заявил Песков.

Ранее в американском Госдепе проинформировали, что введут новые антироссийские санкции в связи с отравлением «Новичком» в британском Солсбери.