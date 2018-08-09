Додон отказался передавать посольству США территорию бывшего стадиона

Молдавский президент Игорь Додон отказался отдать территорию бывшего стадиона в Кишеневе для строительства посольства США. Об этом политик написал на своей странице в фейсбуке.

По словам Додона, на месте бывшего Республиканского стадиона нужно разбить парк или построить культурный центр, которыми бы могли пользоваться все граждане страны.

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«Я подписал официальный отказ от промульгации закона о передаче участка бывшего Республиканского стадиона для последующей постройки на нем нового здания посольства США», — заявил Додон.

Ранее Додон в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что его страна не будет «дружить с Западом против России».