Порошенко поручил подготовить новую резолюцию по Крыму

Украинский лидер Петр Порошенко рассказал, что поручил дипломатам составить новую резолюцию по поводу статуса Крымского полуострова к следующей сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщает РИА «Новости».

Порошенко подчеркнул, что Генассамблея ООН уже не раз поддерживала украинскую позицию по поводу полуострова.

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«Я дал поручение дипломатам готовить новую резолюцию по Крыму на следующую сессию Генассамблеи ООН, чтобы остановить любые спекуляции относительно статуса Крыма», — заявил Порошенко.

Ранее МИД Украины выразил протест из-за поездки президента России Владимира Путина в Крым. Президент России в субботу, 4 августа, посетил открытие фестиваля «Опера в Херсонесе».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.