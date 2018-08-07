Президент Грузии назвал виновного в конфликте 2008 года

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что считает российскую сторону виновной в грузино-югоосетинском конфликте 2008 года, передает Regnum.

Об этом он заявил в ходе своего выступления на круглом столе «Прочный мир и безопасность — российско-грузинская война 2008 года, 10 лет спустя», в котором также принимают участие министры Польши, Латвии, Литвы и Украины.

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Он также выразил уверенность в восстановлении «территориальной целостности» Грузии, подчеркнув, что в Тбилиси планируют достичь ее мирным путем.

Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что причиной грузино-югоосетинского конфликта в 2008 году стали действия президента Грузии Михаила Саакашвили.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию. Грузинские военные вошли в Цхинвал, а затем были выбиты из него российской армией. Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. После этого дипотношения двух государств были разорваны.