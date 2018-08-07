Выходец из России претендует на место в конгрессе США

Родившийся в России Дмитрий Шеин решил выдвинуть свою кандидатуру в нижнюю палату американского конгресса от Аляски, передает Associated Press.

Как отмечается, Шеин родился во Владивостоке и покинул территорию России в 1993 году, когда ему было 12 лет. На Аляске он занимается производством и продажей складных металлических контейнеров, предназначенных для декоративных растений. Шеин женат на уроженке Аляски, с которой у него двое собственных детей и четверо приемных.

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Уточняется, что Шеин будет претендовать на единственное место, которое выделено Аляске в палате представителей. Ему будут противостоять три других кандидата-демократа.

Ранее сообщалось, что родившегося в Торонто сына российских разведчиков Алекса Вавилова пытаются лишить канадского гражданства.