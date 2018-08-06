Bloomberg: «российское дело» может продолжиться в США после ноябрьских выборов

Расследование комитета по разведке сената США по делу о предполагаемом российском вмешательстве в американские президентские выборы в 2016 году может не закончиться к началу промежуточных выборов в ноябре, сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что расследовательская группа планирует опросить больше свидетелей для окончательного заключения с подробным изложением своих выводов, в том числе о действиях избирательного штаба президента США Дональда Трампа в 2016 году.

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Председатель комитета по разведке сената США и сенатор от Северной Каролины Ричард Берр планировал завершить собственное расследование комитета по «российскому делу» задолго до ноябрьских выборов в конгресс США. Тем не менее, в интервью на этой неделе он признал, что на это потребуется больше времени.

Берр не смог сказать, сколько потребуется времени, однако выразил надежду, что расследование завершится к концу 2018 года.

В материале отмечается, что в следующем месяце комитет по разведке планирует привлечь руководителей Facebook, Twitter и Google к публичным слушаниям по «российскому делу».

До этого комитет поддержал выводы спецслужб США о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента в 2016 году, чтобы помочь Дональду Трампу и подорвать позиции Хиллари Клинтон. Однако итоговый отчет и выводы комитета по разведке сената США о действиях избирательного штаба Трампа еще впереди, уточняет агентство.

По словам сенатора от штата Вирджинии Марка Уорнера, есть еще много свидетелей, которые будут опрошены в сентябре. Помимо этого, он планирует добиться публичных слушаний с участием Дональда Трампа-младшего, чему противится Берр.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения СМИ о том, что он обеспокоен из-за встречи его сына Дональда Трампа — младшего с российским адвокатом Наталией Весельницкой.

Россия отрицает вмешательство в избирательный процесс США.