Трамп раскритиковал американские СМИ за «лживые» новости

Президент США Дональд Трамп заявил, что новости, которые американские СМИ пишут про него, являются «лживыми» и «отвратительными». Об этом сообщает Fox News.

Об этом он сказал на выступлении перед своими сторонниками в штате Пенсильвания.

«Что стало с честными репортажами? Они не освещают. Они только выдумывают истории», — подчеркнул Трамп.

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Он также добавил, что СМИ «неправильно» осветили его встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее в ООН заявили, что нападки Трампа на СМИ могут привести к реальным нападениям.

Как отмечалось, увеличение вероятности нападения на журналистов в связи с поведением Трампа вызывает особую озабоченность.