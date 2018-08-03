Трамп: Россия недовольна моей победой на выборах
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия недовольна тем, что он победил на выборах 2016 года. Об этом сообщает Fox News.
Об этом он сказал на выступлении перед своими сторонниками в штате Пенсильвания.
Однако, по его словам, он провел отличную встречу с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.
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Он также добавил, что «хорошо поладил» с Путиным.
Трамп подчеркнул, что СМИ ожидали от него «боксерского поединка» на встрече с Путиным.
Ранее Трамп заявил, что Вашингтон не намерен отменять антироссийские санкции.
Он отметил, что выступает за дипломатические методы в отношении России.