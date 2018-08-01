Трамп требует от генпрокурора США закрыть «российское дело»

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Президент США Дональд Трамп в своем твиттере процитировал профессора права из Гарварда Алана Дершовица, который заявил о попытках ФБР повлиять на президентские выборы в 2016 году, и обратился к генеральному прокурору США Джеффу Сешнсу с призывом «прекратить охоту на ведьм».

В заявлении Дершовица, которое процитировал Трамп, в частности, говорится о том, что агент ФБР Питер Стрзок должен был предотвратить победу Трампа на выборах. Дершовиц также выразил уверенность в том, что специальный прокурор Роберт Мюллер не займется этим вопросом, так как у него есть «интерес в создании иллюзии объективности вокруг расследования».

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«Это отвратительная ситуация и генеральный прокурор Джефф Сешнс должен прекратить эту подстроенную охоту на ведьм прямо сейчас, до того, как она запачкает нашу страну», — написал Трамп.

Он также отметил, что сам Мюллер скомпрометирован вместе с членами демократической партии, которые пытаются очернить США.

Ранее сообщалось, что NBC назвал опасной стратегию адвоката Трампа.