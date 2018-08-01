Названа дата президентских выборов в Грузии

Президентские выборы в Грузии пройдут 28 октября 2018 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на слова действующего президента страны Георгий Маргвелашвили.

По его словам, решение о назначении даты принято по итогам консультаций с премьер-министром Мамукой Бахтадзе

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Отмечается, что эти выборы станут последними президентскими выборами в стране, которые будут проходить путем прямого голосования.

После этого президента будут избирать 300 делегатов.

Ранее бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что Грузия в ближайшее время не станет членом НАТО из-за двух нерешенных этнических конфликтов.

По ее словам, представители НАТО «прекрасно» понимают, что после 2008 года в стране «радикально» изменилась ситуация.