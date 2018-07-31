Президент России Владимир Путин встретился с врио главы Ненецкого АО Александром Цыбульским и обсудил с ним социально-экономическое положение региона. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что врио губернатора попросил президента о помощи федерального центра в постройке окружной больницы. Также он заявил, что в регионе удалось возобновить строительство долгостроев, в том числе школ и молодежного центра.

Реклама

«Надеюсь, что в следующем году у нас будет ввод нескольких новых объектов. Это в первую очередь касается сельских поселений, где этот вопрос стоит особо остро», — заявил Цыбульский.

Ранее сообщалось, что Путин обсудил с губернатором Хабаровского края Вячеславом Шпортом повышение зарплат врачей и учителей.