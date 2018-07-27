Сенатор США заявила о попытке кибертатак на ее штаб со стороны России

Сенатор США от Демократической партии (штат Миссури) Клэр Маккаскил сообщила, что российские хакеры пытались атаковать ее избирательный штаб после того, как началась ее кампания к промежуточным выборам 2018 года. Об этом пишет издание The Daily Beast.

Отвечая на вопрос издания о попытке взлома, Маккаскил сказала, что на данный момент не готова обсуждать это.

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«Я не собираюсь говорить об этом сейчас. Я думаю, у нас будет что-то на следующей неделе. Я не могу сейчас ничего подтвердить или сделать», - сказала сенатор США.

Издание отмечает, что ранее Маккаскил сделала заявление о неудачной кибератаке хакеров, связанных с Россией.

«Россия продолжает вести кибервойну против нашей демократии. Я буду продолжать выступать и давить на то, чтобы привлечь их к ответственности. Хоть эта атака и не была успешной, возмутительно, что они думают, что им это может сойти с рук. Меня не запугать», — сказала сенатор-демократ Маккаскил.

В материале говорится, что хакеры пытались взломать компьютеры с помощью кражи паролей в офисе Маккаскил — стандартных схем фишинга.

По информации The Daily Beast, хакеры также отправили поддельное письмо по электронной почте от Microsoft с информацией о том, что пароль истек и его необходимо изменить.

«Мы обнаружили, что поддельный домен Microsoft был создан в качестве целевой страницы для фишинговых атак, и мы увидели метаданные, которые показали, что эти фишинговые атаки были направлены на трех кандидатов, которые баллотируются на промежуточных выборах», — заявил вице-президент Microsoft по обеспечению безопасности и доверию клиентов Том Берт.

На этой неделе президент США Дональд Трамп выразил опасения по поводу возможного вмешательства со стороны России в осенние выборы в 2018 году с той целью, чтобы помочь победить Демократической партии, напоминает The Daily Beast.

Планируется, что Трамп проведет заседание Совета по национальной безопасности США, в котором поднимет вопрос уязвимости перед промежуточными выборами в конгресс.

Отмечается, что после встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите в Хельсинки 16 июля, Трамп встретился с критикой о том, что он не воспринимает всерьез «российское вмешательство».

Ранее в министерстве внутренней безопасности США заявили, что российские хакеры получили доступ к американским энергосетям и могут отключить электроэнергию.

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.