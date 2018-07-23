Рейтинг одобрения Трампа вырос, несмотря на критику встречи с Путиным

Рейтинг одобрения деятельности президента США Дональда Трампа вырос, несмотря на критику встречи с президентом России Владимиром Путиным, с которой американский лидер столкнулся на этой неделе, сообщает Wall Street Journal.

Согласно данным последнего опроса WSJ/NBC News работой президента довольны 45% американцев, что является самой высокой отметкой с начала его президентского срока, на 1 процентный пункт выше, чем в июне. Опрос был проведен 15 июля, за день до встречи с Путиным и пресс-конференции, где Трамп поставил под сомнение заключение разведслужбы США о «вмешательстве» России в выборы в 2016 году.

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Поддержка Трампа со стороны избирателей-республиканцев достигла 88%. Из четырех предыдущих хозяев Белого дома только Джордж Буш-младший после терактов 11 сентября имел более высокий рейтинг со стороны собственной партии в тот же момент своего президентства.

Более половины опрошенных — 51% — не одобряет отношения Вашингтона и Москвы, кроме того, такой же процент избирателей недоволен решениями Трампа в вопросах пограничной безопасности. 58% не одобряют администрацию президента США за разделение мигрантов с детьми.

Как отмечает издание, общий рейтинг одобрения Трампа продолжает оставаться одним из самых низких в истории современных президентов США на первом сроке.