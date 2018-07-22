Лавров обсудил эвакуацию «Белых касок» с главой МИД Иордании

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел беседу с главой внешнеполитического ведомства Иордании Айманом Сафади, в ходе которой главы МИД обсудили ситуацию в Сирии, а также эвакуацию членов организации «Белые каски». Об этом МИД сообщил на своей странице в фейсбуке.

«Двадцать второго июля по инициативе иорданской стороны состоялся телефонный разговор Сергея Лаврова с министром иностранных дел Иордании Айманом Сафади. Основное внимание было уделено развитию обстановки в ближневосточном регионе, в первую очередь в Сирийской Арабской Республике в свете успешно проходящей антитеррористической операции на юго-западе Сирии», — говорится в тексте сообщения.

В министерстве также отметили, что Сафади сообщил о прибытии в Иорданию членов НПО «Белые каски».