Трамп продолжил восхищаться встречей с Путиным в твиттере

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере вновь дал высокую оценку саммиту с участием российского президента Владимира Путина, который прошел в Хельсинки 16 июля.

«У меня была отличная встреча с Путиным, а фейковые новости использовали всю свою энергию на попытки принизить ее. Это так плохо для нашей страны!», — написал Трамп.

Ранее сообщалось, что замглавы Пентагона Джон Руд назвал практичным шагом решение Трампа о приглашении осенью в Вашингтон Путина. Читайте также материал «Газеты.Ru» о том, как в США отреагировали на приглашение Трампом Путина в Вашингтон.