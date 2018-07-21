Пушков прокомментировал слова главы разведки США о визите Путина в Вашингтон
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в твиттере заявил, что директору национальной разведки США Дэниелу Коутсу не стоило смеяться по поводу визита президента России Владимира Путина в Вашингтон.
По его словам, у президента США Дональда Трампа если своя линия в отношении России.
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Он также добавил, что «Трамп не собирается жертвовать данной линией ради своих врагов».
Ранее СМИ сообщили, что Коутс узнал о том, что Путин был приглашен Трампом в Белый дом от журналиста.
Как отмечалось, глава нацразведки США переспросил журналиста об услышанном.