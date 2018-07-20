Путин созвонился с Меркель

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель во время саммита G20 в Гамбурге, июль... Carlos Barria/Reuters

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщается на сайте Кремля.

«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что политики обсудили ряд международных и региональных проблем.

Ранее сообщалось, что Меркель приветствовала идею новой встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом. Ранее Трамп пригласил российского президента посетить Вашингтон осенью 2018 года.