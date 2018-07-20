Путин созвонился с Меркель
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщается на сайте Кремля.
«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что политики обсудили ряд международных и региональных проблем.
Ранее сообщалось, что Меркель приветствовала идею новой встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом. Ранее Трамп пригласил российского президента посетить Вашингтон осенью 2018 года.