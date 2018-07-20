СМИ: минюст США будет уведомлять общественность об иностранном вмешательстве

Заместитель Генпрокурора Род Розенштейн сообщил, что министерство юстиции США планирует уведомлять общественность, американские компании и частные организации, когда какие-либо иностранные субъекты нацелены на политический процесс США. Соответствующее заявление Розенштейн сделал на площадке Аспенского форума по безопасности, передает Axios.

Министерство юстиции расследует и преследует преступную деятельность иностранных агентов влияния, которая нарушает федеральное уголовное законодательство США, рассказал Розенштейн.

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«Некоторые критики выступают против судебного преследования лиц, проживающих в иностранных государствах, которые вряд ли выдадут своих граждан. Это недальновидный взгляд», — заявил он.

Ранее сообщалось, что американский конгрессмен Дана Рорабахер подверг сомнению обвинения против России в кибератаках.