Глава разведки США узнал о визите Путина от журналиста на сцене
Директор Национальной разведки США Дэн Коутс узнал о том, что президент США Владимир Путин был приглашен посетить Белый дом, когда ему задала вопрос об этом репортер NBC Андреа Митчелл.
После того, как Митчелл сказала Коутсу о том, что Белый дом пригласил Путина с визитом в сентябре этого года, глава разведки переспросил ее об услышанном, попросив повторить.
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«Хорошо. Это будет что-то особенное», — сказал Коутс после того, как репортер повторила свои слова.
Митчелл сообщила Коутсу о визите Путина на форуме, посвященном безопасности, который проходит в Аспене.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Путин предложил Трампу провести референдум по Донбассу.