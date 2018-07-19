Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина

Президент США Дональд Трамп пообещал стать «худшим врагом» российского лидера Владимира Путина, если отношения Москвы и Вашингтона «не будут работать». Об этом сообщает CNBC News.

По его словам, если наладить отношения между Россией и США «не получится» и переговоры с Путиным «перестанут работать», он станет «злейшим врагом» российского президента.

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Он также добавил, что «уживаться с Путиным и ладить с Россией это хорошо».

Однако, Трамп подчеркнул, что в отличии от своего предшественника Барака Обамы, он относиться к России «более жестко».

Ранее Трамп заявил, что с нетерпением ждет новой встречи с Путиным.