Трамп пригласил Путина в Вашингтон

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в твиттере заявила, что американский лидер Дональд Трамп приглашает президента России Владимира Путина посетить США осенью.

По ее словам, Трамп попросил советника по национальной безопасности президента США Джона Болтона пригласить Путина посетить Вашингтон этой осенью.

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Она также добавила, что обсуждение данной встречи уже ведется.

Ранее сообщалось, что Трамп с нетерпением ждет новой встречи с Путиным.

Как отмечалось, он назвал саммит США — Россия, который состоялся в Хельсинки, успешным.