Посол: Путин и Трамп достигли важных устных договоренностей

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российский президент Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе встречи в Хельсинки достигли важных устных договоренностей. Об этом сообщает телеканал «Россия 1».

По его словам, между лидерами России и США состоялась «очень насыщенная и серьезная беседа».

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Он также добавил, что в ходе встречи Путина и Трампа были достигнуты «важные устные договоренности».

Антонов подчеркнул, что переговоры двух лидеров очень важны для российско-американских отношений.

Ранее сообщалось, что Трамп пообещал «большие последствия» по итогам встречи с Путиным.

По его словам, несмотря на большое количество критики в его адрес, многие люди одобрили его совместную пресс-конференцию с Путиным.