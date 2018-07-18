Трамп объяснил, почему не хочет называть Россию противником
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что Россия и Соединенные Штаты могут работать совместно, чтобы жить в мире.
«Я даже не хочу использовать слово «противник». Мы можем работать совместно, мы можем отлично справляться», — сказал Трамп.
Реклама
При этом президент подчеркнул, что у России «очень мощная» армия, однако намного более слабая экономика по сравнению с Китаем. Поэтому, по его мнению, характеристика «противник» не подходит для России.
Ранее Трамп заявил, что он считает соперником президента России Владимира Путина. Позднее американский лидер пояснил, что этим словом он сделал Путину комплимент.