Трамп объяснил, почему не хочет называть Россию противником

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Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что Россия и Соединенные Штаты могут работать совместно, чтобы жить в мире.

«Я даже не хочу использовать слово «противник». Мы можем работать совместно, мы можем отлично справляться», — сказал Трамп.

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При этом президент подчеркнул, что у России «очень мощная» армия, однако намного более слабая экономика по сравнению с Китаем. Поэтому, по его мнению, характеристика «противник» не подходит для России.

Ранее Трамп заявил, что он считает соперником президента России Владимира Путина. Позднее американский лидер пояснил, что этим словом он сделал Путину комплимент.