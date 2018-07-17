Трамп ответил на обвинения в «предательстве» после встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп ответил на обвинения экс-директора ЦРУ Джона Бреннана, который назвал «предательством» его заявления на пресс-конференции по итогам саммита с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Трамп рассказал в интервью телеканалу Fox News.
По словам Бреннана, «не только комментарии Трампа были идиотскими, он сам целиком оказался в кармане Путина».
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Трамп ответил, что экс-глава ЦРУ — «плохой человек».
«Я думаю, что Бреннан — очень плохой парень, и многое может случиться под его надзором», — подчеркнул президент США.
Ранее сообщалось, что бывший сотрудник аппарата Белого дома сравнил Трампа с «контролируемым агентом».