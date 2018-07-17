Помпео допросят в конгрессе США

Госсекретарь США Майк Помпео даст показания в конгрессе, сообщает Reuters со ссылкой на председателя комитета сената по международным делам Боба Коркера.

Сенатор не назвал конкретную дату слушаний, однако отметил, что они пройдут на следующей неделе.

Комментариев по этому поводу от представителей Госдепартамента не поступало.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Соединенным Штатам помощь в расследовании так называемого «российского дела» о предполагаемом вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Американский президент Дональд Трамп в ответ заявил, что «злых демократов» не устроит подобное предложение.