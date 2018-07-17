Эксперт: после встречи с Путиным Трампу нужны кадровые перестановки

Президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский рассказал, что для того, чтобы закрепить успех переговоров с российским лидером, Трампу потребуются серьёзные кадровые перестановки в своём окружении, передает НСН.

«У меня есть некий оптимизм, но осторожный. И Трамп, и Путин подтвердили своё желание выйти из этого кризиса и перейти к шагам по улучшению российско-американских отношений. Но дальше вопрос в деталях, ведь, если у Путина полная поддержка — в обществе, в Думе, в Совете Федерации, в СМИ по вопросам внешней политики, то Трамп находится в осаде. И более того, осада не только со стороны его политических противников, демократов, но и среди истеблишмента республиканской партии. И даже в том, что Трамп называет «вашингтонским болотом» — это огромная многомиллионная бюрократия, которая его ненавидит и мешает проводить в жизнь его идеи.

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Представители этого болота и в Конгрессе, и в Госдепартаменте, и в спецслужбах. Я думаю, что, вернувшись в Вашингтон, он должен провести большую перетряску, избавиться от этого балласта. Он пользуется 90%-ной поддержкой своей партии, среди этих людей он должен найти очень быстро замену представителям этого болота, иначе ему не удастся воплотить в жизнь те идеи и проекты, которые он обсуждал с Путиным», — заявил эксперт.

В Хельсинки завершились переговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Личная встреча политиков продлилась два часа и десять минут, после чего они вышли на совместную пресс-конференцию. Как пишет «Интерфакс», Путин уже назвал прошедшую встречу успешной и отметил взаимное желание сторон исправить ту негативную обстановку, которая сложилась в отношениях между государствами.