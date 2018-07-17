В США решили раскошелиться на строительство посольства в Иерусалиме

Строительство американского посольства на территории Иерусалима будет стоить США $21,2 млн. Об этом сообщает The Times of Israel.

Как отмечается, в прошлом президент США заявлял, что на постройку здания выделят $250 тыс.

По данным издания, американская сторона подписала соглашение с компанией Desbuild Limak D&K, которая обеспечит посольство «сложными системами безопасности».

Ранее США объявили об открытии посольства в Иерусалиме. С вступительным словом выступил посол США в Израиле Дэвид Фридман. На церемонии присутствуют дочь и советник президента США Дональда Трамп Иванка, ее муж и советник Трампа Джаред Кушнер, а также другие высокопоставленные американские и израильские чиновники.