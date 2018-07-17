Путин: Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела США
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Fox News заявил, что российские власти никогда не пытались оказать влияния на внутреннюю политику США.
«Россия, как государство, никогда не вмешивалась во внутренние дела Соединенных Штатов», — сказал Путин.
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Путин дал интервью американскому телеканалу Fox News после саммита с американским президентом Дональдом Трампом, который прошел 16 июля в Хельсинки.
Ранее Путин назвал условие продления договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ). По его словам, Москва готова подписать договор, однако сторонам необходимо договориться о деталях.
Также ранее Путин рассказал о диалоге по санкциям с Трампом.