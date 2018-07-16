Лавров о переговорах Путина и Трампа: лучше, чем супер

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал встречу в расширенном формате на саммите Россия-США, сообщает РИА «Новости».

По его словам, переговоры прошли «лучше, чем супер».

Отвечая на вопрос журналистов об итогах переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, Лавров ответил «сейчас вам все расскажут».

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Встреча Путина и Трампа один на один продолжалась два часа десять минут вместо запланированных полутора часов. После нее состоялись переговоры в расширенном составе.

С российской стороны в них приняли участие глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, директор департамента МИД по Северной Америке Георгий Борисенко и посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Как проходит саммит, уже названный СМИ историческим, рассказывает «Газета.Ru» в режиме онлайн.