Трамп назвал тет-а-тет встречу с Путиным «хорошим началом»

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После встречи тет-а-тет с российским президентом Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп сказал, что это было «хорошее начало». Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Как отмечается, после окончания встречи лидеров тет-а-тет один из журналистов прокричал вопрос, чтобы узнать, как прошли переговоры. По словам Трампа, это было «хорошее начало».

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Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Дональд Трамп более двух часов говорили с глазу на глаз в ходе саммита в Хельсинки. Изначально встреча лидеров тет-а-тет планировалась на полтора часа.

Как проходит саммит, уже названный СМИ историческим, рассказывает «Газета.Ru» в режиме онлайн.