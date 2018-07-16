Путин опоздал на саммит к Трампу на полчаса
Самолет президента России Владимира Путина приземлился в столице Финляндии Хельсинки, сообщает Reuters.
Отмечается, что посадка произошла спустя полчаса ранее намеченного времени.
Согласно графику, который ранее опубликовал Белый дом, Путин и Трамп должны были начать переговоры тет-а-тет в 13.20 мск. Беседа предположительно должна была завершиться совместным ланчем в 14.50.
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Ранее Трамп уже начал рабочий визит в Хельсинки встречей с президентом Финляндии.
16 июля в Хельсинки стартуют переговоры президентов России и США. Как проходит саммит, уже названный СМИ историческим, рассказывает «Газета.Ru» в режиме онлайн.