Путин опоздал на саммит к Трампу на полчаса

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Самолет президента России Владимира Путина приземлился в столице Финляндии Хельсинки, сообщает Reuters.

Отмечается, что посадка произошла спустя полчаса ранее намеченного времени.

Согласно графику, который ранее опубликовал Белый дом, Путин и Трамп должны были начать переговоры тет-а-тет в 13.20 мск. Беседа предположительно должна была завершиться совместным ланчем в 14.50.

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Ранее Трамп уже начал рабочий визит в Хельсинки встречей с президентом Финляндии.

16 июля в Хельсинки стартуют переговоры президентов России и США. Как проходит саммит, уже названный СМИ историческим, рассказывает «Газета.Ru» в режиме онлайн.