В Думе отреагировали на слова президента Хорватии о диалоге с Россией

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал слова президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович о том, что с Россией необходимо поддерживать диалог об общих угрозах безопасности, сообщает RT.

«Очень хорошо, что президенту Хорватии удалось побывать в России за время чемпионата мира по футболу. Это должно дополнительно располагать к трезвым оценкам в отношении нашей страны и ее роли. Вне всякого сомнения, диалог должен вестись, и это понимают все здравые политики. В данном случае заявление сделано в русле как раз тех ожиданий, которые в Европейском союзе весьма сильны, несмотря на мнение ряда политических лидеров», — отметил депутат.

Ранее президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович прокомментировала предстоящую встречу президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, которая состоится днем 16 июля в Хельсинки.