Песков: Путин и Трамп уважают друг друга

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп уважительно относятся друг к другу. Об этом Песков рассказал RT.

Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки. Это будет первая двусторонняя встреча президентов, однако Песков напомнил, что президенты встречались и раньше.

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«Они относятся друг ко другу уважительно. И у них достаточно неплохо получается разговаривать. Хотя до этого им не представлялись возможности для длительного общения, на этот раз рассчитываем на более полноценный разговор», — отметил пресс-секретарь.

Ранее президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович прокомментировала предстоящую встречу Путина и Трампа.