Президент Колумбии попросил Трампа отговорить Путина от поддержки Мадуро

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос в своем твиттере сообщил, что попросил президента США Дональда Трампа во время саммита в Хельсинки с российским лидером уговорить президента России Владимира Путина отказаться от поддержки действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Чтобы помочь в разрешении кризиса в Венесуэле я попросил президента Трампа попросить Путина прекратить поддерживать режим Мадуро», — написал Сантос.

Ранее директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин заявил, что Москва категорически не приемлет силового вмешательства в ситуацию в Венесуэле, после появления информации о том, что его американский коллега Дональд Трамп рассматривал возможность силового вторжения в страну.