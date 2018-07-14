Президент Молдавии отказался «дружить с Западом против России»

Президент Молдавии Игорь Додон в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что его страна не будет «дружить с Западом против России», передает РИА «Новости».

«Наша позиция четкая и понятная. Мы хотим дружить со всеми, но не хотим, чтобы нас использовали геополитически против кого-то. Дружить с Западом против России мы не намерены — это моя позиция», — сказал Додон.

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По его словам, несмотря на то, что правительство и парламентское большинство в стране может думать иначе, «ситуация поменяется» через несколько месяцев, после выборов. Он также отметил серьезные достижения в Приднестровском урегулировании.

«В связи с этим хочу подтвердить еще раз мою позицию и позицию большинства граждан республики, республики Молдавия: мы считаем, что миротворческая миссия на Днестре, роль российских миротворцев — это успешная миссия», — сказал он.

Глава государства также поблагодарил Путина за содействие в получении Молдавией статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе

Ранее Додон заявил, что в некоторых аспектах отношения с Россией «хуже некуда».