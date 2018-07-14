В Госдуме прокомментировали обвинения США в адрес 12 россиян

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк заявил, что новые обвинения США в адрес 12 россиян, которые якобы причастны к вмешательству в американские президентские выборы, направлены на срыв договоренностей, которые могут быть заключены на саммите в Хельсинки. Об этом сообщает РИА «Новости».

16 июля в Хельсинки пройдет встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

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«Новые нелепые и голословные обвинения властей США к 12 гражданам России, почему-то причисленным Вашингтоном к военной разведке России, в рамках расследования якобы имевшего место вмешательства в ход выборов в США в 2016 году — это попытка настройки главы Белого дома на деструктивный тон с целью срыва возможных договоренностей с президентом России Владимиром Путиным на предстоящих в Хельсинки переговорах», — цитирует Железняка его пресс-служба.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал расследуемое в США дело о «российском вмешательстве» в выборы президента.