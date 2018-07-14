Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии

Президент России Владимир Путин поздравил президента Франции Эммануэля Макрона с Днем взятия Бастилии. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

День взятия Бастилии является национальным праздником Франции.

В поздравлении глава российского государства высоко оценил российско-французские отношения и выразил надежду на то, что майский визит Макрона в Санкт-Петербург поспособствует развитию политического диалога между Москвой и Парижем.

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«Уверен, что, действуя сообща, наши страны могут многое сделать для решения актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня», — отмечается в поздравлении.

Ранее в Кремле анонсировали контакты Путина и Макрона во время визита президента Франции на чемпионат мира по футболу.