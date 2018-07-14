Премьер Бельгии поддержал желание Трампа наладить диалог с Москвой

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил, что приветствует намерение президента США Дональда Трампа провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает RTL.

По его словам, лидерам России и США «нужно сделать попытку диалога».

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Он также добавил, что одним из первых в ЕС выступал за налаживание политического диалога с Москвой.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп начнут встречу в Хельсинки 16 июля в 13.00 мск.

Как отмечалось, скорей всего у встречи двух лидеров не будет ограничений по продолжительности переговоров.