Трамп назвал присоединение Крыма к России «катастрофой Обамы»

Президент США Дональд Трамп заявил, что не допустил бы присоединения Крыма к России, если бы был президентом в это время, передает CNN.

«Это была катастрофа Обамы. Я думаю, если бы я был президентом тогда, он бы не перешел в другие руки», — сказал Трамп.

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Отвечая на вопрос о том, как он собирается разбираться с ситуацией, находясь на посту главы государства, Трамп призвал взглянуть на это также, как он смотрит «на многие катастрофы, с которыми справился».

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал пресс-конференцию по результатам встречи президента России Владимира Путина и Трампа.