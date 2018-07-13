Порошенко рассказал о позиции Трампа по Крыму

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его американский коллега Дональд Трамп разделяет позицию мирового сообщества по Крыму. Об этом сообщается на сайте украинского президента.

Порошенко отметил, что остался «доволен» встречей с Трампом на саммите НАТО. По его словам, они «тщательно» обсудили предстоящую встречу Трампа и российского президента Владимира Путина в Хельсинки, которая пройдет 16 июля.

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Также Порошенко заявил, что обсудил с Трампом вопрос о принадлежности Крыма. Он подчеркнул, что американский президент поддерживает точку зрения мирового сообщества, согласно которой присоединение Крыма к России считается незаконным.

«Четко черным по белому написано. Это заявление, одобренное всеми членами на высшем уровне, в том числе и президентом Трампом. Абсолютно четко отмечен статус Крыма, непризнание его незаконной аннексии», — резюмировал Порошенко, говоря о принятом по итогам саммита заявлении.

Ранее источник сообщил, что встреча Трампа и Порошенко продлилась 20 минут.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.