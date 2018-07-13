Путин провел перестановки в Совете по межнациональным отношениям

Президент России Владимир Путин включил в Совет по межнациональным отношениям вице-премьера Виталия Мутко и исключил из него журналиста Максима Шевченко. Данный указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Из текста документа следует, что в Совет также введены министр науки и высшего образования Михаил Котюков и Светлана Смирнова, которая возглавляет «Ассамблею народов России».

Реклама

Помимо Шевченко, в Совете также лишился места вице-премьер Александр Холопин.

Ранее сообщалось, что Шевченко покидает Совет по правам человека. Журналист заявил, что Совет проигнорировал его требования — это сделало невозможным его пребывание в органе.