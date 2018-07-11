СМИ: Греция высылает российских дипломатов за вмешательство в дела страны

Высокопоставленные дипломатические источники в Греции сообщили о высылке из страны двух российских дипломатов «за противоправные действия против национальной безопасности», еще двум запретили въезд на греческую территорию. Об этом сообщает газета «Катимерини».

Как отмечается, такие действия Афин являются ответом на незаконное вмешательство российских дипломатов о внутренние дела Греции.

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«Среди обвинений Афин в адрес дипломатов — попытки сбора и распространения информации, а также подкуп государственных чиновников», — говорится в материале.

Также отмечается, что действия греческой стороны не являются «ударом грома с ясного неба», так как речь идет о якобы скоординированных действиях, которые должны были усилить влияние России на территории страны. При этом в статье подчеркивается, что Греция хочет сохранять хорошие отношений с Россией.

«Дипломатические источники отмечают, что решение Афин относится исключительно к действиям этих четырех человек, а не к общему хорошему отношению Греции к России», — пишет газета.

По словам одного из источников, ответные действия России приведут к обострению ситуации.

Ранее сообщалось, что российский призидент Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил премьер-министра Греции Алексиса Ципраса посетить Россию.