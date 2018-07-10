FT рассказал о разногласиях на всех уровнях в администрации Трампа по поводу России

Одна из самых ярких особенностей администрации президента США Дональда Трампа — это ее «противоречивая и порой бессвязная политика» в отношении России, пишет газета Financial Times.

Отмечается, что чиновники из администрации Трампа признают в частных беседах, что такая путаница является следствием столкновения между президентом США Дональдом Трампом с его «предполагаемой близостью» к президенту России Владимиру Путину и жесткой линией в отношении Москвы, которую, как утверждают другие члены его администрации, они проводят.

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Из интервью FT десятка нынешних и бывших чиновников становится ясно, что зачастую администрация демонстрирует разрозненный подход к России. Некоторые чиновники утверждают, что США удалось занять жесткую позицию по отношению к Москве, другие говорят, что риторика Трампа временами подрывала провозглашенную его администрацией политику.

В частности, такая разрозненная политика были видна на этапе составления списка российских бизнесменов для включения в санкционный лист США. Источники FT рассказывают, что на этом этапе были разногласия на всех уровнях.

Бывший советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер и бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон занимали «более ястребиную» общественную позицию против России, в то время как министр финансов Стивен Мнучин выдвигал более безобидную версию документа, которая впоследствии и победила.

Газета пишет, что за несколько минут до крайнего срока Конгресса США, был обнародован список, составленный из ежегодного списка Forbes самых богатых россиян. В этом списке были ошибки и неточности, так, например, некоторые из перечисленных лиц уже не занимались бизнесом в России.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп посоветовал Путину не обращать внимания на «глупцов» в Белом доме.