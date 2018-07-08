Эксперт: смывший «Новичок» ливень – попытка поддержать шум вокруг Скрипалей

Разработчик всех технологий уничтожения химоружия в РФ, бывший инспектор ООН по вопросам химоружия в Ираке Антон Уткин предположил, что британские СМИ пытаются добавить себе работы, сообщая непроверенные подробности о «Новичке», передает НСН.

«Весь этот шум и гам в СМИ – это неуклюжие попытки продолжать шум вокруг этого, либо увод от реальности в сторону, чтобы было чем заняться политологам, СМИ и разного рода экспертам. Немецкий журналист рассказал, как секретные службы работают с журналистами, как всё продано.

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Журналисты публикуют информацию от силовых структур, не проверяя их достоверности. Это всё может вбрасываться, чтобы нас чем-то развлечь и отвлечь», — отметил эксперт.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия выжили после применения против них нервно-паралитического вещества, потому что концентрацию «Новичка» снизил сильный дождь, прошедший в Солсбери. Такой версии придерживаются руководители британских сил безопасности, сообщает таблоид The Sun, не называя имени источника информации.