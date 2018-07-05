Atlantic: Трамп рискует подорвать отношения с НАТО из-за доверия Путину

Президент США Дональд Трамп, вероятно, ладит с сильными мировыми лидерами в то время, как его европейские партнеры не впечатляют его, пишет The Atlantic.

Несмотря на репутацию непредсказуемости президента США Дональда Трампа, его внешнеполитические заявления, как правило, соответствуют определенному шаблону. Он склонен преувеличивать свои достижения и жаловаться на то, что он считает обидным для Америки, пишет The Atlantic. Помимо этого, отмечает издание, Дональд Трамп уже давно заявил, что американские партнеры пользуются США по целому ряду вопросов.

Реклама

В материале отмечается, что Трамп, вероятно, считает, что его «великая химия» с лидером КНДР Ким Чен Ыном после саммита в Сингапуре решит проблему, которую не смогли решить его предшественники, и на Корейском полуострове будет проведена полная денуклеаризация. Тем не менее, есть еще один противник, которому Трамп намерен верить — это президент России Владимир Путин. Кажущаяся склонность Трампа доверять намерениям Путина может еще больше подорвать отношения США с НАТО, констатирует The Atlantic.

Ранее представитель Белого дома США Хоган Гидли рассказал о заявлениях, которые сделает американский президент Дональд Трамп во время саммита с лидерами стран НАТО.