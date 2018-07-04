СМИ: еще один чиновник Трампа подвергся общественному порицанию в ресторане

Еще одно официальное лицо администрации президента США Дональда Трампа подверглось общественному давлению в ресторане, сообщает The New York Post.

Глава федерального агентства по охране окружающей среды Скотт Прюитт «получил нагоняй» в ресторане Teaism в Вашингтоне, недалеко от места работы чиновника. Учительница Кристин Минк, держа на руках двухлетнего сына и блокнот, обратилась к Прюитту, прервав его во время еды. Она нервничала, именно поэтому предварительно решила сделать записи в блокноте о том, что именно хочет сказать главе агентства.

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«Я просто хотела сказать, что настоятельно призываю вас уйти в отставку из-за того, что вы делаете с окружающей средой в нашей стране. Это мой сын, он любит животных, он любит чистый воздух, он любит чистую воду», — cказала девушка чиновнику.

В это время ее муж снимал происходящее на видео. Минк отметила, что Прюитт и его охрана «бежали из ресторана», не ответив на ее претензии.

Ранее стало известно, что секретная служба США будет охранять пресс-секретаря Трампа после инцидента в ресторане.